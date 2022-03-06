ТОП-4 способи знизити рівень стресу в умовах війни

Психологи рекомендують у всьому шукати позитив, адже стрес — одна з причин розвитку хвороб. Звичайно, це вкрай складно в обставинах, що склалися, але ми зібрали 4 способи боротьби зі стресом в умовах війни. Сподіваємося, що вони вам допоможуть.





Спорт

Звичайно, сидячи в бомбосховищі спорт — це останнє, про що хочеться думати. В обмеженому просторі можна поприсідати або віджиматися від підлоги. Це допоможе вивільнити агресивну енергію, яка наповнює наші тіла та душі. Втома від фізичного навантаження допоможе розслабитися хоча б трохи.

Важливо, щоб напружилося все тіло, щоб кров швидше йшла венами. Позбавте тіло негативу і вам обов’язково трохи полегшує.

Харчування

На тлі стресу часто пропадає апетит. Якщо є можливість, намагайтеся нормально харчуватися. Постійні сигнали повітряної тривоги вибивають нас із колії, але не забувайте про себе. Ви потрібні Україні здоровими та сильними.

Інфополе

Вже більше тижня ми цілодобово моніторимо новини. Якщо є можливість, намагайтеся хоч трохи відволікатися від смартфона чи телевізора. Намагайтеся трохи розвантажити голову, це піде на користь.

Робота

Тим, хто залишився на мирній території, не варто відмовлятися від роботи. Виходьте на роботу, якщо ви тимчасово не працюєте, вирушайте волонтерити. Україні потрібна допомога, разом ми сильні.

Звичайно, все це вкрай складно в умовах, що склалися, але ми повинні бути сильними. Ми обов’язково переможемо навалу путінських орків та відбудуємо нашу Україну. Разом ми сильні і нам не можна здаватися чи зневірятися. Спільними зусиллями ми відродимо сильну та незалежну країну. І хай ми вже заплатили страшну ціну, ми підемо до кінця, до перемоги.

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