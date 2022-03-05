В Украине запрещено брать оплату валютой: кого это касается?

Сейчас во время войны очень много украинцев, продающих товары и оказывающих услуги, решили немного нажиться на других. Больше всего страдают переселенцы, которые едут на Западную Украину. Уже были случаи, когда предлагающие услугу или товар увеличивают цену до невиданных размеров. Хлеб по 50 грн, колбаса по 500 за килограмм или жилье сомнительного качества за 30 000 гривен в неделю. Местные органы власти уже взялись за таких “предпринимателей”, поэтому ситуация немного нормировалась. Но недавно были замечены другие “грешки”. Некоторые начали устанавливать цены в долларах или евро. Вероятно, так предприниматели или собственники жилья хотят пополнить свои запасы в валюте, но в Правительстве заявляют — это незаконно.





Все кто с таким столкнулись могут жаловаться и ситуация разрешится

Чаще всего с ценами в евро и долларах сталкиваются те, кто решил арендовать жилье. Так вот, в настоящее время в Украине можно брать оплату за любые товары или услуги только национальной валютой. Ее должны принимать все физические и юридические лица абсолютно по всей Украине и без ограничений. Об этом подчеркивает статья 35 Закона Украины “О Национальном Банке Украины”. Нацбанк отмечает, если на лицо поступят жалобы, то против него может быть возбуждено уголовное дело.

Цены на продукты постепенно начинают фиксировать

Еще раньше, Национальный банк Украины зафиксировал цену доллара и евро, ведь в сегодняшних реалиях гривна обесценивалась бы в геометрических прогрессиях. Теперь же начинают постепенно фиксировать и цены на основные продукты. Речь о хлебе, крупах, масле, макаронах и т.д. Все они не будут сильно дорожать, по крайней мере, в ближайшее время. Хотя в некоторых регионах, где наблюдается дефицит товаров, встречаются единичные случаи, где гречка стоит около 80 грн. Но люди сразу жалуются местным властям и проблема решается.

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