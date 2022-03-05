Психологи розповіли, як змусити організм заснути в умовах постійного стресу

24 лютого зранку кияни прокинулися від страшних звуків. Саме цим ранком Росія напала на Україну і почалася повномасштабна війна. Відтоді дехто не спить, не їсть, живе в постійному страху та стресі. Але психологи, як і будь-які інші лікарі, говорять, що це неприпустимо. Організм може не витримати подібного навантаження. Їсти потрібно, і спати теж. Хоча б для того, щоб в разі чого мати силу для евакуації, або прийняття важливих рішень. Та якщо поїсти себе ще можна змусити, то от безсоння для багатьох стало справжньою проблемою. Психологи розповіли, як можна цьому зарадити.





Шість порад, як заснути в моменти сильної тривоги

Якщо в вашому місті тривають бої, то краще облаштувати собі спальне місце в укриті. Якщо ви не маєте поблизу надійного бомбосховища, то постеліть прямо в ванні. Звісно, якщо в ній немає газового котла. Майте побільше теплих речей. Спальний мішок, одяг, дітям дозвольте взяти з собою іграшки. Тобто ваше спальне місце має нагадувати такий собі барліг. Це додасть затишку та відчуття безпеки. Максимальна тиша. Якщо в приміщенні ви не одні намагайтесь організувати собі імпровізовану звукоізоляцію. Можна взяти беруші, або просто вату. Можна обмотати голову шарфом, або одягнути шапку. Якщо поруч з вами ‘ хтось з близьких — обнімайтесь. Обійми дуже заспокоюють. Не читайте перед сном новини. Новини взагалі краще дуже сильно фільтрувати. Не забувайте, що довкола повно фейків. Перед сном хоча б годину не читайте і не дивіться взагалі нічого. От побачите — це спрацює. Попробуйте заснути не лише вночі, а у будь-який підходящий для цього час. Ідеально вдень, чи зранку коли ворог менш активний.

Дбайте про себе, бережіть здоров’я. Війна незабаром закінчиться, і обов’язково з нашою перемогою.

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