Психологи рассказали, как заставить организм уснуть в условиях постоянного стресса

24 февраля утром киевляне проснулись от страшных звуков. Именно этим утром Россия напала на Украину и началась полномасштабная война. С тех пор кто-то не спит, не ест, живет в постоянном страхе и стрессе. Но психологи, как и любые другие врачи, говорят, что это недопустимо. Организм может не выдержать подобной нагрузки. Есть нужно, и спать тоже. Хотя бы для того, чтобы в случае чего иметь силу для эвакуации или принятия важных решений. Но если поесть себя еще можно заставить, то бессонница для многих стала настоящей проблемой. Психологи рассказали, как можно этому помочь.





Шесть советов, как уснуть в моменты сильной тревоги

Если в вашем городе продолжаются бои, то лучше обустроить себе спальное место в укрытии. Если вы не имеете вблизи надежного бомбоубежища, то постелите прямо в ванной. Конечно, если в ней нет газового котла. Имейте побольше теплых вещей. Спальный мешок, одежду, детям разрешите взять с собой игрушки. То есть ваше спальное место должно напоминать этакую ​​берлогу. Это придаст уюта и чувство безопасности. Максимальная тишина. Если в помещении вы не одни старайтесь организовать себе импровизированную звукоизоляцию. Можно взять беруши или просто вату. Можно обмотать голову шарфом или одеть шапку. Если рядом с вами кто-то из близких — обнимайтесь. Объятия очень успокаивают. Не читайте перед сном новости. Новости вообще лучше очень сильно фильтровать. Не забывайте, что вокруг полно фейков. Перед сном хотя бы час не читайте и не смотрите вообще ничего. Вот увидите – это сработает. Попробуйте заснуть не только ночью, а в любое подходящее для этого время. Идеально днем ​​или утром когда враг менее активен.

Заботьтесь о себе, берегите здоровье. Война скоро закончится, и обязательно с нашей победой.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿