В Україні заборонено брати оплату валютою: кого це стосується?

Зараз в час війни дуже багато українців, які продають товари та надають послуги, вирішили трохи нажитися на інших. Найбільше страждають переселенці, які їдуть на Західну Україну. Вже були випадки, коли ті хто пропонує послугу, чи товар збільшують ціну до небачених розмірів. Хліб по 50 грн, ковбаса по 500 за кілограм, чи житло сумнівної якості за 30 000 гривень на тиждень. Місцеві органи влади вже взялися за таких “підприємців” тож ситуація трохи внормувалася. Але нещодавно було помічено інші “грішки”. Дехто почав встановлювати ціни в доларах або євро. Ймовірно так підприємці або власники житла, хочуть поповнити свої запаси в валюті, але в Уряді заявляють — це незаконно.





Всі хто з таким стикнувся можуть скаржитися і ситуація вирішиться

Найчастіше з цінами в євро і доларах стикаються ті, хто вирішив орендувати житло. Так от, наразі в Україні можна брати оплату за будь-які товари чи послуги лише національною валютою. Її мають приймати всі фізичні та юридичні особи, абсолютно по всій Україні та без обмежень. Про це наголошує стаття 35 Закону України “Про Національний Банк України”. Нацбанк наголошує, якщо на особу поступлять скарги, то проти неї може бути відкрито кримінальне провадження.

Ціни на продукти поступово починають фіксувати

Ще раніше, Національний банк України зафіксував ціну долара та євро, адже в сьогоднішніх реаліях, гривня знецінювалась би в геометричних прогресіях. А тепер починають поступово фіксувати й ціни на основі продукти. Мова про хліб, крупи, олію, макарони тощо. Всі вони не будуть сильно дорожчати, принаймні найближчим часом. Хоча в деяких регіонах, де спостерігається дефіцит товарів, зустрічаються поодинокі випадки, де гречка коштує майже 80 грн. Та люди одразу ж скаржаться місцевій владі і проблема вирішується.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿