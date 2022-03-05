Как получить пенсию тем, кто из-за войны покинул свой дом?

За то время, пока в Украине продолжается война, более миллиона украинцев покинули пределы нашего государства. Еще сотни тысяч были вынуждены переехать из своих городов в совсем другие регионы, преимущественно на Запад Украины. Среди них очень много пенсионеров. Время истекает и наступает период получения пенсионных выплат или субсидий. То, что они начисляются в привычном режиме, уже известно, но как их получить? Для тех, кто получает пенсию на банковскую карту, ничего не изменится. А вот получающие деньги почтовым переводом или прямо в отделении должны сделать ряд манипуляций.





Для тех, кто сменил место жительства есть подробная инструкция

Если вы никуда не уезжали, то в указанное время просто придите в свое почтовое отделение и получите деньги. Если же вам пришлось покинуть собственный город, но вы и дальше остаетесь в Украине, то сделайте следующее:

Позвоните в Пенсионный Фонд или на горячую линию контакт-центра «Укрпочты» 0 800 300 545 и нажмите цифру 2. Далее по телефону скажите оператору, что вы хотите получить пенсию по другому месту жительства. Назовите свой ПИП, адрес по которому вы получали пенсию до марта 2022 года, свои паспортные данные, номер телефона, который вам принадлежит, и как именно вы хотите получить средства в отделении или адресной доставкой. Если вы выбираете последний вариант, то укажите свой новый адрес.

Если вы получали пенсию с помощью почтового перевода, то скажите об этом оператору. Вам на телефон придет специальный код, который нужно будет продиктовать. Все для того, чтобы подтвердить свою личность. Чтобы пенсию забрал только тот человек, которому она принадлежит.

Также есть и рекомендация для граждан, которые пока не знают своего окончательного места жительства. Сообщите об этом оператору и вы сможете получить деньги в любом автоматизированном отделении Укрпочты в любой точке Украины.

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