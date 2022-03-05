Як отримати пенсію тим, хто через війну покинув свій дім?

За час відколи в Україні триває війна, понад мільйон українців покинули межі нашої держави. Ще сотні тисяч змушені були переїхати зі своїх міст в зовсім інші регіони, переважно на Захід України. Серед них дуже багато пенсіонерів. Час минає і настає період отримання пенсійних виплат, чи субсидій. Те що вони нараховуються у звичному режимі вже відомо, але як їх отримати? Для тих, хто отримує пенсію на банківську картку нічого не зміниться. А от ті, хто отримує гроші поштовим переказом, або прямо у відділенні мусять зробити ряд маніпуляцій.





Для тих, хто змінив місце проживання є детальна інструкція

Якщо ви нікуди не виїжджали, то в зазначений час просто прийдіть на своє поштове відділення та отримайте гроші. Якщо ж вам довелося покинути власне місто, але ви й надалі залишаєтеся в Україні, то зробіть наступне:

Зателефонуйте у Пенсійний Фонд, або ж гарячу лінію контакт-центру “Укрпошти” 0 800 300 545 та натисніть цифру 2. Далі по телефону скажіть оператору, що ви хочете отримати пенсію за іншим місцем проживання. Назвіть своє ПІП, адресу за якою ви отримували пенсію до березня 2022 року, свої паспортні дані, номер телефону, який належить вам, та як саме ви бажаєте отримати кошти, у відділенні, чи адресною доставкою. Якщо обираєте останній варіант, то вкажіть свій новий адрес.

Якщо ви раніше отримували пенсію за допомогою поштового переказу, то скажіть про це оператору. Вам на телефон прийде спеціальний код, який треба буде продиктувати. Все для того, аби підтвердити свою особистість. Щоб пенсію забрала лише та людина, якій вона належить.

Також є й рекомендація для тих громадян, які поки що не знають свого остаточного місця проживання. Повідомте про це оператору, і ви зможете отримати гроші у будь-якому автоматизованому відділенні Укрпошти в любій точці України.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿