Мобильные операторы Украины ввели ряд ограничений: что нужно знать?

Украинцы учатся выживать в новых суровых реалиях. Ежедневно появляется информация от которой волосы встают дыбом. Полиция и терроборона раздают инструкции, как спастись от бомбежки, как не оказаться под завалами дома. Как не подорваться из-за игрушек, в которых спрятаны взрывчатки и тому подобное. В Украине идет война, поэтому подобные рекомендации действительно могут спасти кого-то, и воспринимаются нормально, как бы это дико ни звучало. Кроме того, изменения ежедневно внедряют компании, продолжающие работать. Например, почтовые или мобильные операторы. Последние, ввели ряд изменений, которые должны помешать оккупантам держать между собой связь.





Теперь нельзя звонить в ряд стран и активировать новую карту

Для того чтобы враг не мог коммуницировать, а из Украины в страну агрессора невозможно было передать важную информацию, ограничивается связь с Россией и Беларусью. В эти страны, как и из этих стран, дозвониться невозможно. Кроме этого, операторы ограничили возможность активировать новые карты. Все для того, чтобы враг не мог приобрести сим-карту и пользоваться ею. Надеемся, что все это временно, скоро мы победим и заживем по своим привычным правилам.

Участились случаи воровства телефонов у украинцев

Из-за этого, в регионах, где ведутся бои, окупанты похищают телефоны у мирного населения. Так враг хочет связаться со своими приспешниками. Мы не рекомендуем вступать в перепалку с этими извергами. Лучше отдать телефон, ведь жизнь важнее. Однако перед этим обязательно установите пароль и на сам телефон, и на сим карту. Так будет больше шансов, что ваш гаджет не принесет рашистам никакой пользы.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿