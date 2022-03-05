Мобільні оператори України запровадили ряд обмежень: що треба знати?

Українці вчаться виживати в нових суворих реаліях. Щодня з’являється інформація від якої волосся стає дибки. Поліція та тероборона роздають інструкції, як врятуватися від бомбардування, як не опинитися під завалами будинку. Як не підірватися через іграшки, в котрих сховані вибухівки і тому подібне. В Україні триває війна, тому подібні рекомендації дійсно можуть врятувати когось, і сприймаються нормально, як би це дико не звучало. Крім цього, зміни щодня впроваджують компанії, які продовжують працювати. Наприклад, поштові чи мобільні оператори. Останні, запровадили ряд змін, які мали б завадити окупантам тримати між собою зв’язок.





Відтепер не можна дзвонити в ряд країн та активовувати нову картку

Для того, щоб ворог не міг комунікувати, а з України в країну агресора неможливо було передати важливу інформацію, обмежується зв’язок з Росією і Білоруссю. В ці країни, як і з цих країн додзвонитися неможливо. Крім цього, оператори обмежили можливість активувати нові картки. Все для того, аби ворог не міг придбати сім-картку і користуватися нею. Надіємося, що все це тимчасово, незабаром ми переможемо та заживемо за своїми звичними правилами.

Почастішали випадки крадіжки телефонів в українців

Через все це, в регіонах де ведуться бої, окупанти викрадають телефони в мирного населення. Так ворог хоче зв’язатися зі своїми поплічниками. Ми не рекомендуємо вступати в перепалку з цими нелюдами. Краще віддати телефон, адже життя важливіше. Однак, перед цим обов’язково встановіть пароль і на сам телефон, і на сім картку. Так буде більше шансів, що ваш гаджет не принесе рашистам ніякої користі.

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