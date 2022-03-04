Мобильная связь и домашний интернет: украинцы во время войны не останутся без связи

Украинские операторы тоже объединились во время войны. Они не будут отключать мобильную связь и домашний интернет за неуплату. Граждане Украины получают достаточно возможностей для связи.





Vodafone

Оператор предоставил всем абонентам по 1000 минут для звонков по Украине. также предоставляет 10 ГБ интернета на 30 дней с момента подключения. Также пакеты услуг получат все клиенты контрактной формы.

Оператор сообщает, что автоматически следит, чтобы все клиенты оставались на связи даже без оплаты услуг. Бизнес-клиенты тоже будут на связи. Малый и средний бизнес получат отсрочку платежей до 15 марта. При необходимости сроки продлят.

Киевстар

Всем клиентам, которые эвакуируются в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдову или Словакию получат по 100 бонусных гривен в роуминге на 30 дней. Этого хватит на 100 минут разговора, 100 смс и 1000 мб мобильного интернета. Также голосовые звонки в мессенджерах не будут тарификоваться.

Lifecell

Все абоненты получат 5 ГБ интернета и 30 минут звонков. Их можно использовать на протяжении 30 дней. Даже те. у кого есть долг, не останутся без связи.

Триолан

Компания открыла свободный доступ в Интернет на всех портах. Все у кого есть кабель, подключенный у Триону могли быть на связи с 24 февраля до конца февраля. Будет ли продление на март пока неизвестно.

Укртелеком

Клиенты Укртелеком тоже останутся на связи даже без оплаты услуги. Специалисты делают все, чтобы поддержать стабильную работу сетей.

Ланет

Провайдер тоже уверяет, что не будет блокировать доступ за долги.

IPnet

Украинцы могут рассчитывать на бесперебойный интернет даже при наличии задолженности.

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