Некоторые магазины в Украине подняли цену на колбасу до 500 гривен за кг

С начала войны в Украине люди очень сплотились. Все помогают друг другу, как только могут. Но как обычно, не без исключений. Некоторые предприниматели решили, что сейчас хорошее время для того, чтобы заработать побольше денег. Следовательно, люди начали массово жаловаться на в несколько раз завышенные цены. Вареная колбаса сомнительного качества по 550 гривен за килограмм, хлеб по 50 грн за единицу, поездка на такси, которая раньше стоила 300 грн, сейчас обойдется в 1000, а жилье в Карпатах стоит и вовсе заоблачных 30 000 и больше, за неделю проживания… После того, как люди начали массово возмущаться, предприниматели несколько изменили свою политику. Некоторые снизили цены, то привычного уровня, а некоторые лишь объяснили, почему так действуют.





Что говорят предприниматели в свое оправдание?

Продавцы продуктов уже снизили цену до нормального уровня, ведь все это контролируется местными властями. Как только люди пожалуются на завышенные цены, власти вправе брать продукты из этого магазина бесплатно, на нужды терробороны. Это существенно снизило аппетиты торгашей. Далее, сеть Ева, попавшая в скандал из-за завышения цен в несколько раз, объяснила ситуацию. Мол цены старые, но теперь без акций. Объяснили завышенные цены и гостиницы во Львове, где сейчас много переселенцев. Говорят, тратят гораздо больше средств на приготовление пищи, на развоз работников, которые не могут добраться из-за отсутствия междугородного сообщения. Однако обещают пересмотреть свои ценники.

Ну а по поводу владельцев частного жилья, которое они сдают в несколько раз дороже обычного, то это уже на их страхе и совести. Люди сейчас очень злые, и не терпят никакого проявления мародерства, поэтому лучше все-таки не наживаться на чужом горе. Кстати, за мародерство теперь есть уголовная ответственность, а именно пожизненное заключение.

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