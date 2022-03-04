Цена доставки и график работы: как работают Новая почта и Укрпочта в условиях войны

Как только в Украине началась война и объявили военное положение, жизнь словно остановилось. Причем остановилась она не только в горячих точках, но и на территории, где сейчас тихо. Не работают компании, в магазинах пустые полки, транспортное соединение работает с перебоями. Но людям нужно жить, и базовые нужды тоже решать. Следовательно, есть потребность и в услугах перевозчиков. В частности, Новая почта и Укрпочта получают ежедневно тысячи звонков от украинцев о графике их работы. В компаниях говорят, что все сложно, но сейчас они работают и предоставляют услуги настолько широко, насколько это возможно.





Как работает Новая почта?

Новая почта работает в регионах и городах, где не ведутся бои. О графике работы лучше уточнять самостоятельно, ведь он меняется буквально каждый день. В основном это с 9:00 до 17:00 или 18:00. В условиях войны Новая почта не изменяла стоимость доставки, но сделала бесплатным хранение грузов и посылок. Их не отправляют назад к отправителю, разве что клиент позвонит по телефону и попросит это сделать. Также, переадресация посылок осуществляется бесплатно.

Как работает Укрпочта?

Начиная со 2 марта Укрпочта открыла практически все отделения по Украине. Не работают только те, кто находится непосредственно в эпицентрах боевых действий. Укрпочта выдает посылки и доставляет пенсии. Принимает денежные переводы, но не “в” или “из” страны агрессора. Частично совершаются международные отправления. Если хотите отправить посылку в пределах страны, то только в открытом виде. Работники почты будут проверять ее содержимое, чтобы предотвратить различные диверсии.

Относительно того, сколько времени едут посылки из пункта А в пункт Б, то, конечно же, все индивидуально и сейчас эти сроки могут быть немного размытыми.

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