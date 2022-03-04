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Ціна доставки та графік роботи: як працюють Нова пошта та Укрпошта в умовах війни

04.03.2022
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Нова пошта

Як тільки в Україні розпочалася війна і оголосили воєнний стан життя наче зупинилося. Причому зупинилося воно не лише в “гарячих точках”, а й на території, де наразі тихо. Не працюють компанії, в магазинах пусті полиці, сполучення працює з перебоями. Та людям потрібно жити, і базові потреби теж вирішувати. Відтак, є потреба й в послугах перевізників. Зокрема Нова пошта і Укрпошта отримують щодня тисячі дзвінків від українців про графік їхньої роботи. В компаніях говорять, що все складно, але наразі вони працюють та надають послуги настільки широко, наскільки це можливо.


Як працює Нова пошта?

Нова пошта працює в тих регіонах та містах, де не ведуться бої. Про графік роботи краще уточнювати самостійно, адже він міняється буквально щодня. Здебільшого, це з 9:00 до 17:00 або 18:00. В умовах війни Нова пошта не змінювала вартість доставки, але зробила безкоштовним зберігання вантажів і посилок. Їх не відправляють до відправника, хіба що клієнт зателефонує і попросить це зробити. Також, наразі переадресація посилок здійснюється безкоштовно.

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Як працює Укрпошта?

Починаючи з 2-го березня Укрпошта відкрила практично всі відділення по Україні. Не працюють лише ті, що знаходяться безпосередньо в епіцентрах бойових дій. Укрпошта наразі видає посилки та доставляє пенсії. Приймає грошові перекази, але не “в” чи “з” країни агресора. Частково здійснюються міжнародні відправлення. Якщо бажаєте відправити посилку в межах країни, то лише у відкритому вигляді. Працівники пошти будуть перевіряти її вміст, щоб запобігти різноманітних диверсіям.

Щодо того, скільки часу їдуть посилки з пункту А в пункт Б, то звісно ж все індивідуально і наразі ці терміни можуть бути трохи розмитими.

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04.03.2022
1 хвилина на прочитання

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