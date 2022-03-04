Перечисляете деньги на ВСУ? Нацполиция предупреждает о мошенниках

В условиях агрессии россии украинцы объединились и всячески помогают Вооруженным силам Украины. Но уже нашлись нелюди, которые наживаются на войне. Национальная полиция Винницкой области предупреждает людей о мошенниках, которые могут “собирать” деньги на поддержку Вооруженных сил Украины.





Полиция предупреждает, чтобы жители Винницкой области и вообще все украинцы не доверяли неофициальным источникам информации.

Для поддержки украинских героев нужно присылать деньги на счета, которые размещены на официальных сайтах государственных органов Украины. Перечислять деньги на незнакомые счета опасно, ведь почти стопроцентно эти деньги попадут в лапы мошенников.

В сообщении представителей Национальной полиции Украины говорится, что для защиты ваших денежных средств нужно тщательно проверять номера счета для поддержки ВСУ, которые размещены на сайтах государственных органов.

Также представители правоохранительных органов подчеркивают, что в столь тяжелое время люди сильно сплотились и в полную силу противостоять врагу. Именно поэтому тысячи и миллионы украинцев переводят деньги на поддержку Вооруженных сил Украины и поддержку беженцев.

В столь сложное время крайне важно держаться вместе и делать все, чтобы приблизить победу и уничтожить путинских крыс. Будьте уверены, победа будет за нами.

И еще,не ведитесь на провокации врага. В ближайшие дни враг будет распространять информацию о капитуляции Украины. Это не правда. Мы будем стоять на защите страны до последнего.

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