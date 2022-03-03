Как выжить под обстрелами, если бомбоубежища нет: вариантов несколько

Еще неделю назад мы и подумать не могли, что будем писать о подобных инструкциях. К сожалению, сегодня это наши реалии, ведь в стране идет настоящая, жестокая и полномасштабная война. Несколько городов, более того, несколько областей Украины страдают от регулярных обстрелов. Ракеты падают на жилые кварталы, попадают в дома мирного населения. Люди ночуют в бомбоубежищах и подвалах. Не обходится и без жертв. Но, как оказалось, не все имеют в близкой доступности надежное бомбоубежище. А все те подвалы, которые есть под многоэтажками могут стать братской могилой, ведь совсем не крепки. Так где прятаться? Как можно защитить себя и близких?





Спрятаться можно и дома

Если до бомбоубежища далеко, а подвал в вашем доме не очень надежен, а тем более имеет только один выход, то прячьтесь дома. Вот несколько советов:

Правило двух стен: обычно подходят ванные комнаты, в которых нет газового котла. Первая стена ведущая на улицу примет на себя взрывной удар. Другая, за которой вы прячетесь, защитит вас от осколков. Если в квартире есть стеклянная дверь лучше ее снять. От взрывной волны стекло может треснуть и ранить вас. Обязательно после сигнала сирены выключайте газ и свет. Плотно закройте окна. Прекрасно если есть возможность подсовывать под них какой-нибудь шкаф, или что-то похожее. Можно и просто заклеить их скотчем, который в случае чего не позволит стеклу разлететься по комнате.

Помните, что опаснее всего на верхних этажах, поэтому лучше спуститься на несколько этажей ниже к соседям. Это если речь о многоэтажке. Не менее опасно и на двух первых этажах, особенно если идет обстрел. Ни в коем случае не подходите к окну, дождитесь, чтобы закончилась сирена.

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