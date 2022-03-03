Як вижити під обстрілами, якщо бомбосховища немає: варіантів кілька

Ще тиждень тому ми й подумати не могли, що писатимемо про подібні інструкції. На жаль, сьогодні це наші реалії, адже в країні триває справжня, жорстока і повномасштабна війна. Кілька міст, ба більше, кілька областей України потерпають від регулярних обстрілів. Ракети падають на житлові квартали, потрапляють в будинки мирного населення. Люди ночують у бомбосховищах і підвалах. Не обходиться й без жертв. Та як виявилося, не всі мають у близькій доступності надійне бомбосховище. А всі ті підвали, які є під багатоповерхівками можуть стати братською могилою, адже є зовсім не міцними. То де ховатися? Як можна захистити себе і близьких?





Заховатися можна й вдома

Якщо до бомбосховища далеко, а підвал в вашому будинку не дуже надійний, а тим паче має лише один вихід, то ховайтеся вдома. Ось, кілька порад:

Правило двох стін: зазвичай підходять ванні кімнати в яких немає газового котла. Одна стіна, та що веде на вулицю, прийме на себе вибуховий удар. Інша, за якою ви ховаєтеся, захистить вас від осколків. Якщо в квартирі є скляні двері краще їх зняти. Від вибухової хвилі скло можна тріснути і поранити вас. Обов’язково після сигналу сирени вимикайте газ і світло. Щільно закрийте вікна. Чудово якщо є можливість підсувати під них якусь шафу, чи щось схоже. Можна й просто заклеїти їх скотчем, який в разі чого не дозволить склу розлетітися по кімнаті.

Пам’ятайте, що найнебезпечніше на верхніх поверхах, тому краще спуститися на кілька поверхів нижче до сусідів. Це якщо мова про багатоповерхівку. Не менш небезпечно й на двох перших поверхах, особливо якщо триває обстріл. В жодному випадку не підходьте до вікна, дочекайтесь, щоб закінчилась сирена.

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