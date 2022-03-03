Несмотря на войну, украинские пенсионеры получат увеличенную пенсию
Военное положение не помешало правительству провести обещанную индексацию выплат.
Внезапное нападение России на Украину стало настоящим шоком для граждан. Однако властные структуры быстро овладели ситуацией. Пока им удается поддерживать стабильную работу почти всех учреждений и организаций страны. Банковская система функционирует, а население своевременно получает зарплаты, пенсии и социальные выплаты. Более того, правительству даже удалось провести индексацию пенсий. Поэтому в текущем месяце пожилые люди получат выплаты в увеличенном размере.
Пенсионный фонд уже провел начисление пенсий с обещанной подвышкой в 14%. Сейчас ведомство занимается передачей данных органам, непосредственно осуществляющим выплаты – банкам и «Укрпочте».
В настоящее время уже профинансировано около 8,2 млрд. грн. В эту сумму входит также 4,5 млрд грн, предназначенные для выплат военным пенсионерам. Они ведь в марте также получат надбавку в среднем на сумму 700 грн. Зачисление средств на счета граждан уже началось согласно установленному порядку. В целом выплаты были повышены более 10 млн украинцев.
Отметим, что в связи с внедрением военного положения в Украине получить пенсию теперь можно будет не только на карту или в почтовом отделении. Для граждан, которым пришлось покинуть свой дом и перебраться в более безопасные регионы страны, появился еще один способ получить от государства – денежный перевод. Чтобы получить пенсию денежным переводом, необходимо всего лишь зайти в электронный кабинет на оффициальном сайте Пенсионного фонда Украины и указать свое текущее место жительства.
Напомним, что решение об индексации пенсий украинцам преклонных лет и другим льготным категориям населения было принято Кабмином 16 февраля 2022 года. Постановление предусматривало индексацию выплат, то есть их повышение на 14% с 1 марта текущего года. Выполнить свое обещание правительству удалось даже несмотря на начатую Россией войну и введение в стране военного положения.