“Почему вы такие жестокие?”: российские туристы в Египте боятся выходить из своих номеров

Война, которая продолжается сейчас в Украине, трагически отражается на нашей стране, и на наших людях. Все в отчаянии, панике, испытают животный страх и боль за родную землю и близких. Виной этому соседнее государство во главе с путином, решившим пойти по следам Гитлера.





Но украинцы и мир, в том числе, обвиняют в войне не только президента рф, но и весь их народ. Мол именно они все эти годы терпят свою власть, и именно их молчаливость сейчас позволяет этой войне продолжаться.

Как результат, в мире происходит массовое травление россиян. К ним агрессивно относятся в первую очередь украинцы, что вполне оправдано. В частности, масса подобных случаев наблюдается сейчас в Египте, где одновременно застряли и туристы из Украины, и россияне, которым Египет пока не закрыл въезд.

Россияне боятся выходить из номеров, а администрации гостиниц умоляют украинцев остановиться

Видеообращение от администраторов египетских отелей облетело сеть. Они все пока призывают украинцев, отдыхающих на курорте, вести себя сдержаннее. Не устраивать потасовки с российскими туристами, и не портить из-за этого имущество отеля. Мол, будут даже выселять из гостиниц. Им вроде бы надоело принимать десятки звонков от российских отдыхающих, которые боятся выходить из номеров, потому что волнуются за собственную жизнь.

Травля россиян наблюдается практически в каждой стране.

Наконец, к жителям россии постепенно начинает доходить, что их жизнь никогда не будет прежней. Что они становятся нежелательными гостями в каждой стране Европы и остального мира. В Польше недавно убили несколько российских дальнобойщиков. В Германии кафе вывесило объявление, что россиян они видеть не желают. И подобные жесты по миру наблюдают все чаще.

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