Тепер подивитись, які аптеки працюють під час війни, можна онлайн

З початком війни в Україні різко зросла потреба в медичних препаратах. Однак далеко не всі вітчизняні аптеки продовжують працювати в умовах військового часу. Щоб спростити українцям доступ до медикаментів популярні фармацевтичні ресурси створили онлайн-карту із працюючими аптеками.





Ініціаторами запуску такого необхідного зараз ресурсу стали сервіси Tabletki.ua та Liki24. Творці онлайн-мапи звернулися до власників аптечних мереж по всій країні та попрохали регулярно повідомляти дані про працюючі торгові точки. Тож інтерактивна карта постійно оновлюється.

Також у вільному доступі знаходиться таблиця із переліком працюючих аптек, яка оновлюється більш оперативно, аніж карта. Тож українцям радять, обираючи на карті найближчу аптеку, звірятися також зі згаданим списком. Адже карта актуалізується із невеличкою затримкою.

До 28 лютого інтерактивна мапа вже містила інформацію про працюючі аптеки у всіх регіонах країни, окрім Києва. Оскільки у столиці з вечора 26 лютого до ранку 28 лютого тривала півторадобова комендантська година, жоден магазин чи аптека не працювали. Та одразу ж після зняття обмеження на переміщення, творці карти попрохали з власників Київських аптек актуалізувати інформацію про працюючі торгові точки.

На даний момент інтерактивна аптечна мапа є найбільш надійним джерело інформації, що забезпечує безперебійний доступ українців до медикаментів.

Що ж стосується громадян, які потребують спеціальних чи не легалізованих медпрепаратів, то вони можуть звернутися по допомогу до волонтерів. А ті вже спробують дістати необхідні медикаменти, створивши запит до виробника. Для отримання важкодоступних в Україні ліків потрібно буде заповнити спеціальну електронну таблицю.

У випадку критичної потреби в медикаментах українці можуть зателефонувати за номером контакт-центру Міністерства охорони здоров’я – 0 800 60 20 19. За цим номером можуть звертатися як окремі громадяни, так і представники медичних закладів.

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