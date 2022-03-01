Стивен Кинг по-особенному поддержал Украину

В Украине уже неделю идет полномасштабная война с Россией. Соседнее государство коварно напало на нашу страну на рассвете 24 февраля, и убивает наших военных и мирных людей, среди которых и дети. В эти дни Украина столкнулась с беспрецедентной поддержкой мира.





Практически каждая страна поддерживает нас финансово, оружием и гуманитарно. Против России вводятся бессчетные санкции. Поддерживают нас обычные иностранцы и мировые знаменитости. В частности, в числе тех, кто стал на нашу сторону известный писатель Стивен Кинг. Мужчина по-особому выразил свою поддержку…

Стивен Кинг впервые за долгое время опубликовал собственное фото

Писатель решил поддержать нас на своей странице в Твиттере. Знаменитость редко публикует свои фото, но на этот раз он решил сделать исключение. Надев футболку с украинской символикой и надписью “I stand with Ukraine”, Кинг сделал фото на фоне собственной библиотеки. Фотографию от подписал коротко и лаконично: “Обычно я не публикую фото с собой, но на этот раз решил сделать исключение”.

Поддерживает Украину и ряд других селебритов

Строго осуждают действия Путина и другие мировые звезды: Мадонна, Анджелина Джоли, Дуа Липа, Дженнифер Энистон, Джастин Биэбер и многие другие. Это отлично, ведь у каждого из них есть многомиллионная аудитория, которая должна знать о преступлениях, совершаемых в настоящее время на территории суверенного государства.

Возможно, именно подобное информационное распространение окажет свое влияние на определенных чиновников и государства, которые придерживаются нейтралитета, или же не хотят выступать против России, внедряя жесткие санкции. Возможно, это повлияет и на самих россиян… Митинги работают. И это недавно доказали итальянцы, которые именно протестами заставили свою власть поддержать отключение России от платежной системы Свифт.

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