Одиночество и бедность: 8 комнатных цветов, которым не место в доме
Рассказываем, какие растения лучше не ставить в спальне, да и вообще в доме лучше их не держать.
Комнатные растения несут огромную энергетику, которую отдают в пространство вокруг себя. Это стоит учитывать при выборе растения, которое будет украшать ваш дом. Так какие цветы лучше не нести в дом или хотя бы размещать их на балконе.
Диффенбахия
Растение сильно влияет на настроение человека. Хоть оно и симпатичное, но может вызывать головные боли. Все дело в соке, который содержится в листьях. Если верить приметам, ставить такое растение на подоконник одиночкам нельзя.
Азалия
Хотя растение и красивое, оно влияет на отношения в семье. Люди, которые находятся рядом с растением, могут быть раздражительными. У растения сильный аромат, а значит, его лучше не ставить в спальне или другой комнате, где проводится много времени.
Пуансеттия
Яркие листья растения могут покорить любого, но растение ядовитое. Сок может вызывать отравление. Цветок нельзя ставить в спальне, где спят влюбленные, чтобы не разрушить отношения.
Монстера
Хотя растение красивое, оно способно вызывать головную боль и отпугивать деньги. Также под воздействием растения в семье могут начать ссоры.
Альпийская фиалка или персидский цикламен
Это растение может сильно повлиять на успех и финансовое благополучие человека. Также замечено, что растение толкает людей на необдуманные поступки.
Трихоцереус
Это растение влияет на ауру человека. У него есть способность забирать энергетику и портить настроение.
Орхидея
Этот цветок есть почти в каждом доме, но далеко не все знают, что оно энергетический вампир. Орхидея способна влиять на настроение и отношение. Категорически нельзя ставить это растение в спальне. Ему место на балконе, это максимум.
Кливия
Этому цветку не место на подоконнике одиноких людей. Растение не позволяет человеку наладить романтические отношения. Кливия буквально высасывает из человека душу.