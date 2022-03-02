В Минцифры напомнили о правилах безопасности в интернете в военное время: что можно и что делать запрещено

Пока на улицах украинских городов и сел идет война, война продолжается и в сети. Россия пытается всячески нанести информационный удар. В Министерстве цифровой трансформации напомнили украинцам, как обезопасить себя.





Сегодня соблюдение правил для физической безопасности критически важное, но не стоит забывать, что информационное пространство играет не менее важную роль. Ведь российские оккупанты действуют сразу на всех фронтах.

В Минцифры дали рекомендации, актуальные в сегодняшней реальности:

Поставьте двухфакторную аутентификацию на всех учетных записях, где это возможно. Так вы защитите аккаунт от взлома.

Если вы военный, поменяйте фамилию и имя в соцсетях или вовсе удалите страницу, если у вас есть альтернативные каналы связи с родными и друзьями.

Не отвечайте закрытым аккаунтам в Instagram, не отправляйте им никаких ссылок и тем более не открывайте их ссылки.

Запретите добавлять себя в группы в Telegram. Сделать это можно в Настройки—Конфиденциальность—Группы.

Не публикуйте свое местонахождение. Ни страну, ни город, ни тем более район или улицу.

Помните, что все официальные ссылки на Telegram начинаются с t.me. Все что отличается — это ловушка.

Не распространяйте скрины. Лучше делать репосты с официальных источников.

Не устанавливайте никаких новых приложений, даже если вас будут убеждать в их безопасности. Исключение, это приложения, о которых оповестили украинские власти. Не забудьте тщательно изучить подлинность информации.

О передвижении техники врага сообщайте на официальный чатбот МВД Украины @stop_russian_war

Обратите внимание! В поиске можно найти десяток ботов с похожим названием. Вероятно, большинство из них – фейки, созданные врагом. Однако кроме уже упомянутого @stop_russian_war (с рукой на главном фото), настоящим также является @stop_russian_war_bot (с гербом Украины). Внимательно сверьте каждую букву в уникальном адресе (речь о названии после символа @), ведь между настоящим и фейковым ботом или учетной записью может быть разница только в одну букву.

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