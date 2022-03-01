Расстрел на месте: украинцев предупредил про мародеров

Мэр города Ахтырка Сумской области Павел Кузьменко заявил, что всех, кто желает нажиться во время войны, будут расстреливать. За мародерство стоит ждать расстрела на месте. Также он рассказал о комендантском часе в городе.





Он опубликовал заявление на официальной странице в Facebook.

Чиновник предупредил, что в городе Ахтырке 28 февраля с 17 до 7 утра 1 марта объявлен комендантский час. Выходить на улицу запрещено.

Вне комендантского часа при себе необходимо иметь документ, который удостоверяет личность. Документы нужно предъявлять по первому требованию украинских военнослужащих или полиции.

Мэр объясняет, что в городе несколько воинских частей. И даже если вас будут останавливать каждые 50 метров и требовать показать документы, не вздумайте отказываться. Не смейте говорить, что ваши документы проверяли 3 минуты назад. Вблизи воинских частей каждый военный желает убедиться, что вы украинец и не несете угрозы городу и его жителям.

Чиновник подчеркнул, что выходить во время комендантского часа категорически запрещено.

Ночью невозможно понять, кто вы. Военные обеспечивают спокойствие города и всей Украины. Во время действия комендантского часа у военных есть разрешение стрелять. Сначала на предупреждение, а потом на поражение.

Также Кузьменко отмечает, что по городу началось мародерство по частному сектору.

Мэр просит, что если вы знаете, что люди выехали, но в их дворах появились чужие люди, сразу сообщайте. На место выедут представители территориальной обороны. За мародерство расстрел на месте. Без разговоров и предупреждения. Также мэр напомнил, что по законам военного времени повышение цен на продукты питания будут приравниваться к мародерству.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿