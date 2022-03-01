Що буде із пенсіями українців під час війни: пояснення Мінсоцполітики

Незважаючи на введений військовий стан та активні бойові дії, Пенсійний фонд України обіцяє виплатити усі пенсії вчасно. Таку заяву зробило Міністерство соціальної політики, ґрунтуючись на словах міністра Марини Лазебної.





У повідомленні міністра зазначається, що фінансування пенсій за лютий 2022 року проведено успішно та в повному обсязі. Тобто тим, хто отримує пенсії на банківські рахунки, вже прийшли гроші. Їх виплатили до 25 лютого відповідно до графіку.

Щодо тих, кому пенсію приносять листоноші Укрпошти, то гроші також нараховані у повному обсязі. Проте термін доставки продовжили до 28 лютого 2022 року. Тобто приводів хвилюватись через затримки немає. Причина в тому, що листоноші можуть зіткнутися з небезпекою.

Нагадаємо, що на березень планувалася велика щорічна індексація пенсійних виплат. Підвищення пенсій мало торкнутися понад 10 мільйонів українських пенсіонерів. До початку війни РФ з Україною прем’єр-міністр Денис Шмигаль говорив, що грошей для підвищення пенсійних виплат у бюджеті країни достатньо.

Поки невідомо, як у зв’язку із запровадженням воєнного стану та новими обставинами розвиватимуться події у березні. Сподіваємось, що плани держави не зміняться та українці отримають пенсії, хай навіть без обіцяної індексації. Адже зараз головна мета країни – фінансування української армії, але поки що грошей вистачає на все, до того ж численні країни допомагають нам фінансово впоратися з російською агресією.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿