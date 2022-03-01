Что будет с пенсиями украинцев во время войны: объяснение Минсоцполитики

Несмотря на введенное военное положение и активные боевые действия, Пенсионный фонд Украины обещает выплатить все пенсии вовремя. Такое заявление сделало Министерство социальной политики, основываясь на словах министра Марины Лазебной.





В сообщении министра указывается, что финансирование пенсий за февраль 2022 года проведено успешно и в полном объеме. То есть тем, кто получают пенсии на банковские счета, уже пришли деньги. Их выплатили до 25 февраля в соответствии с графиком.

Касательно тех, кому пенсию приносят почтальоны Укрпочты, то деньги тоже начислены в полном объеме. Однако период доставки продлили до 28 февраля 2022 года. То есть поводов волноваться из-за задержек нет. Причина в том, что почтальоны могут столкнуться с опасностью.

Напомним, что на март планировалась большая ежегодная индексации пенсионных выплат. Повышение пенсий должно было затронуть более 10 миллионов украинских пенсионеров. До начала войны РФ с Украиной премьер-министр Денис Шмыгаль говорит о том, что денег для повышения пенсионных выплат в бюджете страны достаточно.

Пока неизвестно, как в связи с введением военного положения и новыми обстоятельствами будут развиваться события в марте. Надеемся, что планы государства не изменятся и украинцы получат пенсии, пусть даже без обещанной индексации. Ведь сейчас главная цель страны – финансирование украинской армии, но пока денег хватает на все, к тому же многочисленные страны помогают нам финансово справиться с российской агрессией.

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