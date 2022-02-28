Найвірніші: ТОП-3 знаки зодіаку, які ніколи не зрадять

Астрологи виділили трьох представників знаку зодіаку, які готові на все, щоб зберегти вірність і не стати зрадником.





Астрологи вважають, що ставлення людини до зради та розлучення залежить не тільки від характеру і виховання, а й від знаку зодіаку, під яким вона народилася. Деякі за своєю природою не можуть утримувати зв’язок із коханими. Інші, навпаки, готові віддати все, аби зберегти сім’ю та довіру, навіть незважаючи на сварки, конфлікти та розбіжності.

Телець

Представники знаку вважають, що проживуть із коханим все життя. Зазначимо, що Тельці рідко виступають ініціаторами розлучення, оскільки сімейне щастя для них є дуже важливим.

Тельці дуже пристрасні, якщо не сказати хтиві. Їм потрібен регулярний секс та різноманітність у ліжку. А ось постійне невдоволення може штовхнути їх на розрив стосунків. У такому разі Телець знайде нового партнера. У юності представники знаку чудово поєднуються з Дівами, у зрілому віці – з Близнюками чи Овнами, а після 40 – зі Скорпіонами.

Козоріг

Представники знаку вважаються практичними та холодними, на публіці вони стримують емоції. Насправді все інакше. Козероги не можуть повністю довіритися партнеру, тільки найближчі знають, що насправді на душі представника цього знаку.

Козороги справжні хранительки вогнища та дбайливі матері, а чоловіки – надійні захисники та здобувачі. Якщо пощастить зустріти партнера до 30 років, то, ймовірно, це буде союз на все життя. У молодості Козороги поєднуються з Дівами та Тельцями, після 30 – зі Скорпіонами та Водоліями, а у старшому віці – з Рибами.

Риби

Представники цього знаку бояться навіть слова розлучення. Для них це найгірше, що може статися. Розлучення з партнером призведе до страждань. Щодо кохання, то Риби поринають у нього з головою. Їм дуже боляче втратити партнера. У будь-якій ситуації представники знаку готові зробити все, щоб зберегти стосунки.

В юності Риби вважають за краще заводити стосунки зі Скорпіонами або Раками. Після 30 найкращі партнери – Терези або Водолії, а ось після 40 Риби обирають Дів.

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