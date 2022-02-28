Чи можуть окупанти відслідковувати українців по геолокації: роз’яснення Держспецзв’язку

На день раніше з’явилася інформація, щоб українці відключили функцію геолокації на своїх смартфонах. Однак увечері 26 лютого у Держспецзв’язку цю інформацію спростували. Російські окупанти не можуть відслідковувати пересування українців або робити наведення на ціль за допомогою геолокації на смартфонах громадян. Можна не вимикати цю функцію.





При цьому не потрібно поширювати інформацію в публічному доступі з тегами геолокації. Особливо якщо йдеться про пересування української техніки.

Також у відомстві спростували низку інформації, яка стрімко поширилася у мережі.

У повідомленні Держспецзв’язку йдеться про те, що відстеження по геомітках неможливе, інакше б росіяни не залишали фізичні мітки. У багатьох анонімних телеграм-каналах та чатах є інформація, що ворог коригує удари по геолокації. Насправді це неможливо, до того ж адреси укриттів та бомбосховищ все одно у відкритому доступі.

Також пояснюється, чому у ворога немає технічної можливості використовувати інформацію про геолокацію і справа в тому, що смартфони на операційній системі iOS та Android не надсилають локацію. Якщо вам потрібно зникнути, увімкніть режим польоту.

Звичайно, можна випадково надіслати повідомлення з локацією у месенджері. Не варто ділитися інформацією в чатах, куди і як проїхати. Передача інформації допускається в особистих повідомленнях з рідними чи друзями, а найкраще – у телефонному режимі.

Раніше ЗСУ просили українців не фотографувати нашу техніку, щоб не видавати плани ворогові. Також українців просять стежити за переміщенням техніки ворога та передавати ці дані нашим воїнам із зазначенням часу та локації.

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