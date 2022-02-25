Українцям пояснюють, які їхні дії можуть сильно нашкодити ЗСУ

В Україні триває повномасштабна війна. Росія атакує практично всі українські міста, та найбільше потерпають Схід і Південь України та столиця. Всіх хто може закликають приходити до військових комісаріатів, реєструватися, брати зброю і захищати країну разом.





Ті хто залишається вдома теж можуть допомогти. Здача крові, допомога тим хто втікає з міст де найактивніше ведуться бої. А ще українців дуже сильно закликають не робити певних дій, які можуть сильно нашкодити нашим Збройним силам.

Що потрібно, а що категорично не можна робити!

В жодному разі не робіть фотографії української військової техніки, військових та не викладайте це в мережу. Інколи люди роблять подібне з метою похвалитися, що ось наше військо виглядає потужним і ми не здамося. Але насправді, зараз не час для подібного контенту. Публікуючи такі світлини ви допомагаєте ворогу дізнатися місця де локалізують ЗСУ. Як тільки бачите на дорогах відмітки зроблені червоною, зеленою чи іншими фарбами, одразу ж їх замальовуйте або присипайте землею. Саме на них орієнтується агресор і саме там, де розташовані мітки потім висаджуватиметься російський десант. Також, якщо ви бачите людину, яка ці мітки робить, негайно повідомляйте поліцію. Або якщо ви фізично міцніші, то намагайтесь самостійно її затримати.

3. Також, поряд з такими мітками можуть бути заховані маячки, які подають сигнал загарбникам. Обов’язково знищуйте їх!

4. Не поширюйте недостовірну інформацію. Зараз в інтернеті “гуляє” маса фейків. Також чимало є й фейкових рахунків за якими начебто можна фінансово допомогти армії. Ретельно перевіряйте всю інформацію, яку поширюєте і довіряйте лише офіційним джерелам.

Не піддавайтесь паніці та істерії, адже дестабілізація всередині країни — це теж одна з цілей Путіна.

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