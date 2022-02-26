“Ми не розуміли, що знаходимось в Україні”: з’явилася інформація з допиту затриманих російських військових

В Україні триває повномасштабна війна. Наші впевнено котрий день поспіль відбивають ворожі атаки. Вже не перший раз з офіційних джерел з’являється інформація про те, що російські військові були або захоплені в полон українськими ЗСУ, або ж самі нам здалися. Відео з їхніх допитів також вже є у вільному доступі в інтернеті, і всі полонені як один говорять одну і ту ж історію…”Ми нічого не знали…”, “Ми не планували нападати…”, “Ми приїхали на навчання…”





Всі вони були впевнені, що це просто військові навчання

Всі полонені стверджують, що їх абсолютно не інформували про те, що вони відправляються в Україну на війну. Вони мали бути на навчаннях в Білорусі, Криму чи біля східного кордону з Україною. Останні із захоплених, капітан Міхоєв та єфрейтор Касаткін з 11 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади Улан-Уде, здалися в полон добровільно. Вони говорять, що мали бути на навчаннях в Криму і приземлитися на окупованому півострові. Коли ж вони приземлилися в Україні, то ще кілька годин не могли зрозуміти, де вони знаходяться і що відбувається.

Серед російських військових, дуже багато молодих та переляканих юнаків

Також, Збройні Сили України не можуть не відмітити, наскільки переляканими та юними є загарбники. В Києві було захоплено ворожий БТР звідки витягнули “заплаканих сопляків”. Їх навіть не хотілось вбивати, говорять наші захисники.

Відмічають вони й нещасний зовнішній вигляд бойовиків, які не мають навіть наколінників, не говорячи вже про нормальне екіпірування. Очевидно, що для Путіна ці люди — звичайне м’ясо, і їхні інтереси, при планування цих подій, не враховувались жодним боком.

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