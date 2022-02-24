Екстрасенс назвав три жіночих імені, власниці яких вийдуть заміж не один раз

Екстрасенси, нумерологи, тарологи, астрологи та інші знавці подібних наук дуже часто розповідають справді цікаві речі. Зірки, дата народження і навіть ім’я, дійсно можуть впливати на людину.





Хтось в це вірить, тому вибирає ім’я дитині ретельно вивчивши його значення, інші вважають це нісенітницею.

Якщо ви належите до першої категорії, то вам точно буде цікава дана стаття. Учасник “Битва екстрасенсів” Артемій Никара розповів, що ім’я має вплив на людину. Чоловік назвав три жіночих імені, яких об’єднує одне: багато шлюбів. Мовляв жінки, що так звуться, зазвичай виходять заміж по кілька разів.

Алла

Жінки по імені Алла дуже легко змінюють партнерів, тому зазвичай один довго не затримується. Все через те, що Алли максимальні егоїстки, і чужа думка їх мало хвилює. Якщо чоловік починає суперечки, не погоджується з Аллою, або створює їй дискомфорт, то одразу ж відправляється на всі чотири сторони. Саме тому у власниць імені Алла, велика ймовірність вийти заміж кілька разів.

Наталія

Наталки мають кілька рис характеру, які провокують часту зміну партнера. По-перше, вони дуже влюбчиві. Навіть якщо в них наразі є партнер, чи законний чоловік, Наталія може без тями закохатися в іншого. Попередні стосунки вона одразу ж забуде, і робитиме все, щоб бути з новим коханим. По-друге, Наталі хочуть для себе максимального комфорту. Вони рідко погоджуються жити з батьками і навіть на території чоловіка. Це ще одна часта причина розлучень.

Анастасія

Замикає трійку ім’я Анастасія. Анастасії не за власним бажанням часто змінюють партнерів. Все через те, що в дівчат з таким іменем завжди багато шанувальників, і вони не вміють вибирати найдостойнішого. Насті часто вибирають “не того”, і дуже швидко розчаровуються у своєму коханні, шукаючи нове.

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