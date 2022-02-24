ТОП-5 чоловічих імен, власники яких найбільше схильні до зради

Психологи вважають, що від імені залежить схильність до зрад. Давно відомо, що ім’я накладає відбиток на життя свого власника. Воно відповідає за риси характеру, у тому числі за схильність до зрад. Психологи склали ТОП-5 чоловічих імен, які мають схильність до зради.





Антон

Носії цього імені дуже азартні. Вони можуть перетворити на змагання все, що завгодно, навіть особисті стосунки. Схильність до зрад формується в Антонів ще в молодості. Часто в дитинстві носії імені неслухняні, але вміють зачаровувати.

Павло

Носії цього імені зазвичай самостверджуються з допомогою перемог на любовному фронті. Їхнє життя сповнене романів і уподобань, але побудувати міцні стосунки для них – справжня проблема. Вони розумні та освічені, але не бажають витрачати час на побудову одних стосунків, їм комфортніше одразу з декількома дівчатами.

Максим

Носії імені створили собі ідеальний образ жінки. Коли вони стикаються з реальністю, то постійно розчаровуються та починають пошук нових відносин. Максими довго шукатимуть ідеальну жінку, змінюючи партнерок як рукавички.

Микола

Миколи злопам’ятні та самозакохані. Вони не вміють прощати. Якщо дівчина дасть підстави для сумніву, носії цього імені відмовляться від неї. Власники імені зовсім не романтичні та рідко виявляють ніжність, що змушує їх постійно шукати нових партнерок.

Денис

Носії імені непередбачувані та вимогливі. Вони можуть стати зрадниками через брак кохання зі сторони другої половинки. Дениси стримують емоції і це дозволяє їм досягати успіху. До того ж чоловіки з цим ім’ям не бачать нічого поганого у весіллі за розрахунком.

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