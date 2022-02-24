Долар по 95? Яким буде курс долара у разі повномасштабної війни з РФ

Загалом оцінити рух курсу в разі бойових дій можна, але остаточний прогноз залежить від низки чинників.





У період паніки та емоційної купівлі долара курс може суттєво злетіти. Продавці валюти просто її притримують, формуючи штучний дефіцит на ринку. Такою думкою поділився керівник відділу аналітики ЦК Forex Club Андрій Шевчишин.

Як зазначає експерт, політичні ризики зросли, особливо після заяв представників ОРДЛО та ескалації на Донеччині. За заявами Білого дому, ризики воєнної агресії зараз максимально високі. Це змушує інвесторів згортати діяльність в Україні.

За словами Шевчишина, оцінка руху курсу на випадок бойових дій залежить від багатьох факторів.

Локалізації військових дій та термінів їх ведення, ураження або тимчасового виведення з ладу інфраструктури, що вплине на життя підприємств або цілих міст, міграції населення, а також дій банківської системи та влади.

Також експерт проводить аналогії з військовими діями у 2015 році, які призвели до падіння гривні на 63% за рік. У Грузії 2008 року – на 10%, а країнах Африки – на 70% і більше.

Залежно від сценарію, масштабів та термінів можна говорити про ризик падіння на 10-70% або від 31,7 до 95 гривень. Звичайно, падіння на 70% допускається лише у разі тотальної війни та знищення до 30% економіки. Наприклад, якщо бойові дії будуть у зоні зіткнення, долар утримається в районі 31,5 гривні за долар. Якщо буде атака на Київ, Харків чи Маріуполь із проникненням углиб країни, варто очікувати падіння курсу у бік 50-55 гривень за долар.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿