Час знімати готівку? Що буде з банками у разі повномасштабного вторгнення

У разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації готівку вивозитимуть із банків. При цьому більшість усіх активів банків зберігається в електронному форматі, а значить, їм ніщо не загрожує. Про це розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін.





Експерт розповів, що банк зберігає у своєму сейфі суму, яка потрібна для роботи кас та підкріплення банкоматів.

У разі реальної загрози усі гроші вивезуть у спеціальні сховища. Суми в готівці досить невеликі, а значить, повне вивезення можливе лише за кілька годин.

Також експерт зазначає, що причин для паніки поки що немає. Тобто поки що немає сенсу масово знімати гроші з банківських рахунків. Пензін вважає, що загрози бойових дій у Києві немає і не буде, а загострення можливе лише на Донбасі. Також експерт додає, що банківська система не припиняла роботу навіть за часів Другої світової війни, а отже, турбуватися нема про що.

Водночас експерт попередив тих, хто зберігає цінні речі у банківських комірках. У разі бойових дій їх не вивозитимуть. Якщо ви зберігаєте щось цінне, то краще забрати ці речі поки відділення банків працюють у штатному режимі.

Ситуація залишається контрольованою та причин для паніки немає. Ми повністю розраховуємо на Збройні сили України та сподіваємося, що ситуацію вдасться залагодити дипломатичним шляхом.

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