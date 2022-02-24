Популярний банк України залишив пенсіонерку без грошей на життя: що сталося

Розповідаємо чому пенсіонерка не може отримати картку для виплат і що про це говорять представники фінансової установи.





Клієнтка Приватбанку поскаржилася, що вже місяць не може отримати нову картку для виплат замість тієї, у якої закінчився термін дії. Пенсіонерка не може отримати свою пенсію.

Скаргу на банк жінка залишила на найпопулярнішому тематичному сайті Мінфін.

Пенсіонерка розповідає, що мала дві карти «Gold для виплат» і «Gold універсальна». Терміни дії обох карток закінчилися ще в січні.

22 лютого вона розраховувала одержати пенсію, але жінка не може отримати ні гроші, ні картку. У всіх відділеннях ПриватБанку кажуть одне й те саме – карт немає.

Жінка скаржиться, що їй нема на що жити. Ще в перші дні лютого їй повідомили, що можна прийти до будь-якого відділення банку та переоформити карти.

У відділенні банку пенсіонерці порадили піти до іншого відділення, де, можливо, ще залишилися карти. Потім жінка зателефонувала на гарячу лінію та оформила доставку банківських карток кур’єром.

Через день їй надійшло повідомлення, що картки відправили, але не було вказано, який поштовий оператор доставить їх. Карти жінка так і не отримала та знову звернулася на гарячу лінію.

Там їй повідомили, що картки надіслали, але вона сама відмовилася від отримання. Жінка скаржиться, що їй нема на що жити, до того ж 25 лютого їй потрібно сплатити кредит.

Як це коментують у ПриватБанку

Представники банку оперативно відреагували на скаргу пенсіонерки та повідомили, що для перевипуску не обов’язково звертатися до відділення.

Усі дії можна зробити через Приват24, де ви отримаєте віртуальні карти. Це ті самі карти, лише без пластику. Ними можна платити за допомогою NFC. Також співробітники банку захотіли поспілкуватися з жінкою у особистих повідомленнях, щоб розібратися із ситуацією.

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