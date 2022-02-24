Сніг і мороз: кілька українських регіонів накриє холодний циклон

Останніми днями на більшості території України спостерігалася доволі приємна погода. Сонячно, без снігу та дощу, без морозів. Така собі весна прийшла в Україну. На Заході та Півдні стовпчики термометрів вдень піднімалися до +7, +9 градусів.





Та радіти рано запевняють синоптики, адже вже зовсім скоро більшу частину країни накриє холодний циклон. Сніг з дощем, пронизливий вітер і мороз — кому варто готуватися до такого погодного контрасту.

Найбільше похолодає на Заході, Півночі та Сході країни

Синоптики заявляють, що 24 і 25 лютого спостерігатиметься різке зниження температури на більшій території України. Сніг з дощем випаде на Заході, а в горах спостерігатиметься до -5 градусів морозу. Вдень заморозків не буде, тож сніг не залишиться надовго, а ймовірно одразу ж розтане. На вихідних, циклон вгамується і знову розпогодиться. Має бути сонячно та відносно тепло, подекуди до +9 градусів вище нуля.

Зауважимо, що в Європі на днях пролетів потужний буревій. Ураган накрив кілька європейських країн, в тому числі й сусідню Польщу. Вітер поламав дерева, позривав дахи та понищив людське майно. Крім цього, подекуди спостерігалися значні потопи. Приміром у кількох німецьких містах дороги перетворилися на річки.

Синоптики запевняють цей циклон в Україну вже не прийде. Ми тоді відбулися лише сильним вітром, який в принципі не становив великої загрози.

Весна в Україні буде відносно ранньою

Нещодавно стало відомо, що у Львові раптово прокинулися бабаки. Та й взагалі, спали воно цьогоріч дуже погано, а це означає, що весна буде ранньою і теплою. З бабаками погоджуються й синоптики. Вони запевняють, стійке тепло прийде в Україну вже в другій декаді березня.

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