Злодії перевіряють ці місця в першу чергу або де не можна зберігати гроші вдома

Із ситуацією, коли злодії залізли в будинок і витрусили всі гроші та прикраси зі схованок, стикалися багато людей. Зловмисники чудово знають, де зазвичай заховані цінні речі. Вентиляція або квітковий горщик – явно не найбезпечніше місце. Ми розбиралися, де не можна ховати цінні речі у будинку.





Як розповідають слідчі, у будинку є багато зручних місць, які господарі вважають найкращою у світі схованою. Насправді грабіжники перевіряють такі місця одразу.

Зберігати вдома великі суми – не найкраща ідея. Причин може бути багато, тому краще знати, куди не варто ховати гроші.

Що злодії перевірять насамперед

Насамперед лиходії йдуть у спальню – комоди, шафи, подушки, матрац. Вони можуть витрусити землю з горщика і простукати ламінат в надії знайти схованку. Килими, дзеркала та картини теж не залишаться поза увагою.

Далі вони йдуть на кухню. Шукають друге дно у відрі для сміття, перевіряють духовку, мікрохвильову піч, холодильник і морозилку, а також банки з сипучими продуктами.

Не ховайте гроші у вентиляційній решітці, а також у ванній кімнаті. Бачок, дзеркало та простір під раковиною ретельно досліджують. Потім нишпорять у баночках та пляшечках з косметичними засобами.

Не варто ховати гроші в книгах, навіть якщо у вас є величезна бібліотека. Те саме стосується компакт-дисків. Також під удар потрапляє техніка – комп’ютер, приставка, телевізор тощо.

То куди ховати?

Перш ніж облаштувати схованку, подумайте як часто ви туди заглядатимете. Відсувати важку шафу двічі на тиждень – явно не найкращий варіант.

Схованка не повинна бути очевидною. Шукайте таке місце, яке нікому не спаде на думку. Можна згорнути купюри в трубочки і засунути в отвори карнизів. У верхній та нижній грані міжкімнатних дверей можна зробити нішу.

Підвіконня, стелажі або стіни можуть мати порожнечі, куди можна ховати цінності. Найкраще розділити суму на кілька частин і сховати в різних місцях.

А ще можна обдурити злодіїв. Купуйте бюджетний сейф і сховайте його, наприклад, у шафі, і гарненько пригвинтіть. Злодії явно швидко хапатимуть сейф, а розкриватимуть в іншому місці. Сейф залиште порожнім. Нехай він працює як приманка.

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