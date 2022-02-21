Небезпека близько: що буде з грошима українців у банках в разі війни з РФ

Разом з експертами розбираємося, що буде з грошима та цінностями у банках у разі війни з Росією.





Нові обстріли та ескалація на Донбасі змусили українців замислитися, наскільки безпечно зберігати гроші у банках.

Ми поспілкувалися з експертами та дізналися для вас, як банки захищають гроші у разі загрози.

Як розповів член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін, великі суми ніколи не бувають у готівці у банківських відділеннях і навіть сховищах.

Більшість банківських активів перебувають на електронних рахунках, а готівка потрапляє у сейф та у певні періоди інкасується Нацбанком.

У банківському сейфі зберігаються гроші для підтримки кас та банкоматів. У разі загострення ситуації гроші вивозять зі сховища, але там незначні суми, тому їх інкасують за кілька годин.

Експерт наголошує, що причин для паніки немає. Він запевняє, що бойових дій у Києві не буде, можливе загострення ситуації лише на Донбасі. Пензін розповів, що банківська система працювала навіть у Другу світову війну.

Де розташовані сховища

За словами фінансового аналітика Олексія Лупоносова, адреси таких сховищ утримуються в таємниці. У них є спеціальна система охорони, а при проникненні до сховища гроші обприскуються спеціальною фарбою, після чого їх неможливо використовувати.

На випадок надзвичайної ситуації у Нацбанку є інструкція про те, які суми мають бути у сховищах. Такі сховища є в кожному місті, всі вони мають розміри за місткістю.

Орендовані скриньки у банках

Якщо ви зняли індивідуальне сховище, ситуація зовсім інша.

Такі сейфи банк не вивозитиме. Часто банк навіть не здогадується, що ви зберігаєте у своєму сейфі. Якщо ви хвилюєтеся про збереження речей в сховищі, краще забрати їх, поки відділення ще працює.

В якій ситуації почнеться вивезення грошей до сховищ

Подібні дії розпочинаються з рішення Національного банку України, який має видати указ про зупинення роботи. Окремі комерційні банки можуть ухвалити таке рішення на свій розсуд, але Нацбанк обслуговуватиме клієнтів до останнього.

Наголошується, що зараз тенденції до згортання банківської діяльності немає. Лише окремі банки обмежили зняття готівки зі своїх банкоматів для клієнтів інших банків.

Що буде з банками у разі повномасштабної війни

У разі початку активних бойових дій на певній території припинять роботу відділення банків, банкомати та термінали. Також не буде можливості сплачувати карткою. Але поки що немає приводів масово переводити в готівку рахунки, оскільки такі дії знищують економіку і сіють паніку.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿