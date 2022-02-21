Кінець бідності: з ким вступити в союз різним знакам зодіаку, щоб розбагатіти

Від знаків зодіаку партнерів залежить як щастя, так і матеріальне благополуччя. Один партнер може примножити багатство другого, а інший може стати марнотратом і позбавити партнера всього. З ким же вступити в союз, щоб забути про бідність, розповідає астролог.





Овен

Якщо ви вмієте заробляти гроші, зверніть увагу на стихії Повітря. Представники Водоліїв та Терезів допоможуть примножити фінанси. А ось Скорпіони швидко розорять Овнів.

Тельці

Союз Тельця та Скорпіона обіцяє фінансовий успіх. Також представникам знаку варто будувати союз з Водоліями. Ідеальні партнери для цього знаку: Леви, Овни, Стрільці.

Близнюки

Якщо представники цього знаку бажають залучити гроші, їм потрібен партнер, народжений під знаком Лева. А ось Козероги, Тельці та Діви зможуть покращити свою фінансову ситуацію. Близнюкам варто уникнути Скорпіонів, щоб не втратити все.

Раки

Ракам потрібно шукати партнера серед вогняних знаків. Леви, Стрільці або Овни допоможуть покращити фінансове становище. Також згодиться союз із Тельцем, адже Раки принесуть їм фінансовий успіх.

Леви

Щоб розбагатіти, представникам знаку варто пошукати партнера серед Близнюків. Такий союз допоможе залучити гроші. Також згодяться Леви та Водолії. А ось Скорпіонів варто уникати, інакше можна залишитись без нічого.

Діви

Якщо Дівам потрібні гроші, найкращий партнер для них – Скорпіон. Не менш вдалий союз буде із представниками вогняної стихії.

Терези

Відносини з Терезами допоможуть усім, хто хоче займатися підприємництвом. А от якщо Терези хочуть розбагатіти, то їм допоможуть тільки Стрільці.

Скорпіон

Скорпіон навряд чи принесе багатство своїй половині. Союз із Скорпіоном не погіршить фінансове становище Козерогів, Дів та Тельців. Самі Скорпіони отримають зиск від союзу зі стихіями Вогню.

Стрілець

Щоб залучити багатство, Стрільцям потрібно вступати в союз із Терезами або Водоліями. Такі відносини принесуть користь обом. Стрільці, Діви та Козероги зроблять представників цього знаку надзвичайно багатими та успішними.

Козоріг

Якщо представник цього знаку вибере Скорпіона, то йому доведеться забезпечувати обох. Але Козоріг із цим впорається. Також дохід буде на високому рівні, якщо обрати Лева, Овна або Стрільця.

Водолії

Представникам знаку підійдуть вогняні стихії: Леви, Овни, Стрільці. Також фінансовий успіх забезпечений, якщо Водолій вирішить пов’язати життя з Тельцем або Терезами. А ось Скорпіонів краще оминати.

Риби

Фінансовий успіх чекає на Риб, якщо вони оберуть Овна. Проте, ці знаки можуть не зійтись характерами. У той же час Риби чудово ладнають з Дівами, Тельцями та Козерогами, але такий союз не зробить їх багатими.

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