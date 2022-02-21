Lidl вривається на український ринок: чи проміняють українці АТБ на конкурента

Розповідаємо, у чому привабливість Lidl для українців.





Німецька мережа супермаркетів Lidl планує вийти на український ринок та готує цікаві пропозиції для споживачів.

Головний фактор, який привабить людей у ​​Lidl – це цікавість. Багато хто піде до супермаркету для порівняння з українськими мережевими супермаркетами.

Як розповіла гендиректор мережі Metro Олена Вдовиченко, ринок ритейлу в Україні є досить вільним, а значить, Lidl мають багато пропозицій для споживачів. У компанії власний імпорт та товарні марки.

Українців гарантовано привабить:

величезний вибір товарів. У Lidl понад 2 тисячі унікальних продуктів за доступною вартістю;

унікальні фреш-категорії – продукти власного виробництва: кулінарія, випічка, фаст-фуд, копченість;

якісні власні та імпортні товари.

Низька ціна

Ще один показник, який привабить українців, – доступні ціни на товари.

За словами Олени Вдовиченко, доступна ціна пояснюється кількома факторами. Lidl закуповує товар великими партіями, а отже, може контролювати собівартість. Компанія не потребує посередників, які підвищують ціну. При цьому у Lidl обмежений асортимент, але це не впливає на популярність мережі.

Де відкриють перший магазин мережі Lidl

Перший супермаркет мережі, яка стане серйозним конкурентом для АТБ, може з’явитись в Івано-Франківську. Про це раніше розповідав голова міста.

Він розповів, що гіпермаркет “Ашан Україна” не відкриється найближчим часом через пандемію коронавірусу. При цьому експерти вважають, що відкриття Lidl займе понад рік. І це при тому, що компанія не робила офіційних заяв про відкриття в Україні. А враховуючи невизначену політичну ситуацію в Україні та загрозу війни, чекати на відкриття Lidl у найближчий рік точно не варто.

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