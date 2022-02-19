Врачи рассказали, можно ли вакцинироваться, если вы только переболели коронавирусом

Сейчас в Украине все массово болеют коронавирусом. Больше всего заражаются Омикроном, вытеснившим предыдущий штамм Дельта. Ежедневно статистика фиксирует более 30 000 новых больных, что провоцирует большую панику среди населения.





Параллельно продолжается и массовая вакцинация, однако те, кто недавно переболел, считает, что вакцина им не нужна, или даже противопоказана. Мол в организме и так образовались антитела, так что минимум пол года вирус не страшен.

Но медики опровергают такое мнение и заявляют, что переболевшие почти сразу же становятся снова уязвимыми. Заразиться повторно можно даже через месяц после болезни, если иммунитет слишком слаб.

Вакцинироваться после болезни можно и нужно

Врачи единодушны, после того, как вы побороли коронавирус, можно сразу же вакцинироваться. Даже одна доза прививки делает вас более устойчивыми к болезни в несколько раз. Следовательно, это подтверждают и научные исследования, проведенные в Израиле. Там собрали данные о более чем 100 000 больных. Выявляется только 120 человек, у которых есть прививки, заболели ководом повторно. И аж 2573 человека без прививки подхватили вирус во второй раз.

Сейчас в Украине есть почти все известные вакцины

В Украине можно без проблем и полностью бесплатно вакцинироваться популярными вакцинами, немецкого, американского или китайского производства. Все они имеют доказанную эффективность и действенны против штаммов, которые регулярно образуются вследствие мутаций. Тем, кто до сих пор очень против вакцинации рекомендуют пересмотреть собственные принципы, ведь вероятно эта процедура останется с нами довольно надолго.

Американские исследователи и ученые уверены, что население вынуждено будет вакцинироваться ежегодно, ведь через несколько месяцев действие вакцины ослабнет, а вот коронавирус не исчезнет и не ослабнет еще очень долго.

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