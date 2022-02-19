Найближчим часом українцям суттєво підвищать пенсії

В Україні зараз дуже не проста ситуація. Ціни ростуть буквально на очах і продовжуватимуть рости й надалі. Найвищий стрибок цін прогнозують весною. Гривня знецінюється, і зарплати, чи то пенсії все частіше не вистачає навіть на базові потреби.





Щоб якось спростити пенсіонерам життя держава проведе цьогоріч одразу дві індексації: навесні і восени. Крім цього буде й ряд додаткових доплат, які нараховуватимуть залежно від вікової категорії, наявності, чи відсутності пільг тощо.

Перша загальна індексація відбудеться вже 1-го березня

Вже в березні всі отримають підвищені пенсії. Загалом, коефіцієнт індексації 14%, однак при перерахунках враховується й ряд інших нюансів, тому для тієї, чи іншої категорії населення суми можуть бути різними.

Власникам середньої пенсії мають дорахувати приблизно 300-500 грн. Більше отримають ті особи, які в свій час зазнали виробничих травм, або стали жертвами нещасного випадку на виробництві. Цим, а також іншим особам, які мають інвалідність отриману внаслідок ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, в березні дорахують мінімум по 600 грн.

Далі буде ряд підвищень, які стосуватимуться лише окремих громадян. Відтак, суттєво зростуть виплати для осіб, що втратили годувальників в зоні АТО. Крім цього, під вікову доплату в розмірі 300 гривень потрапляють пенсіонери віком 70-75 років. Ці гроші виплачуватимуться щомісяця разом з основною сумою.

До кінця року пенсії зростуть на 15-20%

В Міністерстві соціальної політики заявляють, що до кінця 2022 року мінімальна пенсія нарешті перетне позначку у 2000 грн. Максимальна перевищить 20 000. Всі пенсіонери, яким виповнилося 70 років не матимуть менше ніж 3000 грн., а середня пенсія перетне позначку у 4500 грн.

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