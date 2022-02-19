Лікарі розповіли, чи можна вакцинуватись, якщо ви лише перехворіли коронавірусом

Зараз в Україні всі масово хворіють на коронавірус. Найбільше заражаються Омікроном, який витіснив попередній штам Дельту. Щодня статистика фіксує понад 30 000 нових хворих, що провокує чималу паніку серед населення.





Паралельно триває й масова вакцинація, однак, ті, хто нещодавно перехворів вважають, що вакцина їм не потрібна, або навіть протипоказана. Мовляв в організмі й так утворилися антитіла, тож мінімум пів року вірус не страшний.

Та медики спростовують таку думку і заявляють, що ті хто перехворів майже одразу ж стають знову вразливими. Заразитися повторно можна навіть через місяць після хвороби, якщо імунітет надто слабкий.

Вакцинуватися після хвороби можна і потрібно

Лікарі одностайні, після того, як ви побороли коронавірус можна одразу ж вакцинуватися. Навіть одна доза щеплення робить вас стійкішими до хвороби у кілька разів. Відтак, це підтверджують й наукові дослідження проведені в Ізраїлі. Там зібрали дані про більш як 100 000 хворих. Виявляється лише 120 осіб, які мають щеплення захворіли на ковід повторно. І аж 2573 людини без щеплення підхопили вірус вдруге.

Наразі в Україні є майже всі відомі вакцини

В Україні можна без проблем і повністю безкоштовно вакцинуватися популярними вакцинами, німецького, американського, чи китайського виробництва. Всі вони мають доведену ефективність, і дієві проти штамів, які регулярно утворюються внаслідок мутацій.

Тим хто до цих пір дуже проти вакцинації рекомендують переглянути власні принципи, адже ймовірно цей вірус залишиться з нами досить надовго. Американські дослідники та науковці впевнені, що населення змушене буде вакцинуватися щороку, адже через кілька місяців дія вакцини слабшатиме, а от коронавірус не зникне і не ослабне ще дуже довго.

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