Мобільним операторам спростили будівництво базових станцій: як це позначиться на абонентах

Верховна рада ухвалила закон, що передбачає спрощення розміщення технічних засобів електронних комунікацій. Закон значно спростить процедуру отримання доступу мобільних операторів до користування земельними ділянками. Чи означає це, що вартість мобільного інтернету зменшиться чи хоча б залишиться на колишньому рівні?





Проект закону №5811 підтримало одразу 308 народних депутатів.

Як зазначено в пояснювальній записці, цей закон спрямований на те, щоб забезпечити 95% населення України доступом до високошвидкісного мобільного інтернету. А це позитивно вплине на сферу туризму та рекреації.

Цей закон передбачає встановлення до 1 січня 2026 року спрощеної процедури надання земельних ділянок операторам зв’язку для розміщення базових станцій мобільного зв’язку. Йдеться виключно про земельні ділянки, площа яких не перевищує 0,05 га. На них розміщуватимуться лише станції стільникового зв’язку.

Спрощена процедура не поширюватиметься на ділянки особливо цінних земель. Йдеться про землі історико-культурного призначення, землі рекреаційного призначення, оздоровчого призначення, зелені зони у межах населених пунктів, а також землі лісогосподарського призначення.

У будь-якому випадку це відкриє нові можливості для операторів мобільного зв’язку, адже проблема доступу до розміщення нових станцій мобільного зв’язку була особливо гострою останнім часом. Новий закон дозволяє припустити, що найближчим часом вартість мобільного зв’язку не збільшиться. Хоча в умовах високого рівня інфляції та подорожчання енергоносіїв все-таки варто очікувати на подорожчання мобільного зв’язку.

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