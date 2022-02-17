Комаровский рассказал, как лечить Омикрон и когда нужно вызывать скорую

В настоящее время в Украине очередная волна коронавирусной болезни. Украинцы болеют очень массово. Каждый день статистика бьет новые антирекорды. Эксперты заявляют, что заболеваемость пойдет на убыль уже в начале марта.





Сейчас свирепствует штамм Омикрон. Он вытеснил предыдущую Дельту, которая между прочим переносилась намного труднее и давала больше осложнений. Омикрон вообще немного расслабил мир и украинцев в частности. Все потому, что в большинстве случаев напоминает обычное ОРВИ: насморк, горло, немного температуры и слабости. Через 5-6 дней большинство больных чувствуют себя здоровыми.

Но Комаровский заявил, что Омикрон не менее коварен, чем все остальные штаммы и с ним стоит быть на страже. Вот что можно делать, а что категорически запрещается.

Не назначайте себе самостоятельно никаких препаратов

В Украине уже появился препарат от коронавируса Молнупиравир, назначаемый с первого дня болезни тем, кто в зоне риска. Но украинцы в панике пытаются раздобыть этот препарат самостоятельно, чтобы перестраховаться. Комаровский говорит, что этого категорически нельзя делать. Никаких лекарств самостоятельно пить нельзя, только по рекомендациям семейного врача.

При легком и среднем течении болезни Комаровский рекомендует побольше пить жидкости (взрослым минимум 3 литра в день). Много двигаться, ведь длительное лежание при Омикроне отрицательно влияет на кровообращение и сердце. И часто проветривать помещение, чтобы была достаточная влажность.

Антибиотиков не нужно

Если есть температура, сбивать ее парацетамолом или ибупрофеном. Детям следует давать напитки для регидрации, содержащие соли и глюкозу. Их можно приобрести в аптеке. В любом случае не лечите Омикрон антибиотиком.

Скорую следует вызвать только при условии, что с каждым днем ​​вам становится хуже, наблюдается одышка и бледная кожа. Вы не можете есть или пить, а еще сбить температуру.

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