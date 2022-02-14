В Кабмине рассказали, когда «ковидная тысяча» будет доступна офлайн

Уже в ближайшее время украинцы, у которых нет смартфона, смогут получить вознаграждение в виде тысячи гривен за прохождение полного курса вакцинации от коронавирусной инфекции. Уже этой весной или летом начнется прием офлайн-заявлений. На сегодня власти работают над создание эффективного механизма.





На втором этапе правительственной программы «еПоддержка» будет реализован алгоритм выплаты денег за вакцинацию тем, у кого нет смартфона, а точнее, возможности установить мобильное приложение «Дия» для подачи заявки на выплату денег. Вероятно, с апреля по сентябрь начнется прием заявлений о выплате ковидной тысячи.

Люди получат возможность подать заявление и получить свои деньги за вакцинацию. Однако таких людей окажется не так уж и много. Дело в том, что власти планируют выдать по смартфону каждому вакцинированному пенсионеру. Уже с апреля начнется прием заявок. Уже сейчас известно, что смартфоны не будут работать без специальной сим-карты, зарегистрированной на конкретного человека. То есть если бабушка или дедушка захочет отдать новый смартфон от государства внуку, то ничего не выйдет.

Украинские пенсионеры начнут получать смартфоны в специальных пунктах выдачи, уже настроенными и готовыми для использования. Касательно маломобильных граждан и пенсионеров с инвалидностью, то для них предусмотрен механизм передачи смартфона Укрпочтой.

Программа по выдаче смартфонов для украинских пенсионеров будет длиться до конца 2022 года с возможностью продления на 2023 год. Сейчас ведутся переговоры с производителями и поставщиками.

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