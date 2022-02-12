АТБ заплатил десятки тысяч украинцу за скользкий пол

Вину крупной торговой сети в Украине доказать очень сложно. Даже если клиент отравился продуктами из супермаркета, выиграть суд по такому делу почти невозможно. К тому же, в большинстве случаев руководство магазина просто договаривается с пострадавшим, чтобы не портить свою репутацию.





Однако недавно клиент супермаркета «АТБ» доказал, что защищать собственные права нужно во что бы то ни стало. Он добился от магазина компенсации в размере 26 тыс. грн за повреждения, полученные в результате невнимательности персонала.

Житель Харькова как всегда совершал покупки в местном магазине «АТБ» и как раз шел к выходу. Но из-за скользкой лестницы упал, получив при этом перелом правого бедра. Мужчина подал иск, в котором обвинил магазин в несоблюдении своих обязательств перед клиентами.

Рассмотрев жалобу пострадавшего, Волчанский районный суд принял решение, что супермаркет действительно виновен в травме клиента. Ведь торговое заведение должно быть в первую очередь безопасным, а лед на лестнице и мокрый скользкий пол – явления недопустимые.

Согласно решению суда сеть «АТБ» выплатила харьковчанину 22,9 тысячи гривен компенсации за причиненный материальный ущерб, и еще 3 тыс. грн морального возмещения. Однако это лишь единичный случай, ведь пострадавшим крайне редко удается отстоять свои права и добиться от суда справедливого решения.

Как отметил эксперт Максим Несмиянов, который специализируется на защите прав потребителей, в украинском судебном реестре можно найти только несколько гражданских исков, поданных клиентами против крупных торговых сетей. Значительный процент пострадавших потребителей даже не пытается отстоять свои права. Они уверены, что проиграют суд и даже не составляют жалобы.

С остальными же недовольными клиентами администрация супермаркетов договаривается. Ведь огласка может негативно повлиять на популярность сети и вызвать значительный отток клиентов.

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