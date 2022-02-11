На Новій пошті безвісти зникають цінні посилки: страховка не допоможе

Розповідаємо, чим обурені клієнти Нової пошти та чому їм не виплачують компенсацію за застраховану посилку.





Клієнт Нової пошти скаржиться, що йому так відмовили у компенсації. Більше того, звинуватили в крадіжці. Про це чоловік написав на своїй сторінці у Фейсбук.

За його словами, він часто відправляє «Новою поштою» досить дорогі посилки, завжди їх страхує. Вартість кожної 3-5 тисяч гривень.

Одну з посилок розкрили та витягли звідти найцінніше. Дорогою було купі місць, де сліпі зони біля камер. Далі чоловікові не запропонували описати зміст коробки, не оглядали посилку та не пропонували провести огляд йому самому. «Головне, що гроші за послугу страхування взяли, а тепер намагаються звинуватити у шахрайстві», – каже постраждалий.

Як це коментують у Новій пошті

Представники «Нової пошти» підтверджують, що відмовили клієнту виплатити компенсацію. Щоб клієнт зрозумів причину, йому пообіцяли надати письмову відповідь від відділу компенсацій та відеоматеріали, на підставі яких ухвалювалося рішення.

Нагадаємо, що 25 січня поштовий оператор “Нова пошта” запустив нову послугу. Її суть у тому, що продавець може отримати гроші за свій товар раніше, ніж покупець забере посилку та сплатить її.

Послуга доступна завдяки платіжній системі “НоваПей”. Для бізнесу послуга не буде безкоштовною. Вартість 0,2% суми авансу. Щоб підключитися до нової послуги, необхідно звернутися до найближчого відділення Нової пошти.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿