В Україні різко подорожчають гаджети: невже смартфони стануть розкішшю

У 2022 році суттєво подорожчає не лише комуналка та продукти.





Після пропозиції Володимира Зеленського забезпечити кожного українського пенсіонера новеньким смартфоном, скрізь заговорили про суттєве подорожчання гаджетів. Зміни цін торкнуться і українського ринку.

Вже в 2022 році смартфони суттєво подорожчають через дефіцит мікросхем та їх подорожчання.

При цьому телефони дорожчали і раніше, наприклад, з січня до лютого 2021 року в середньому ціни стали вищими на 600 гривень.

У чому причина дефіциту мікросхем

Пандемія коронавірусу суттєво вплинула на попит. Ноутбуки, планшети, техніка для дому – все це було дуже потрібне на початку пандемії. Люди масово купували техніку для віддаленої роботи та розваг.

Локдауни по всьому світу вплинули на логістику, транспортування також подорожчало. За словами аналітиків Resilinc, у 2020 році перебої у ланцюжках постачальників зросли на 67%. Звичайно, це не єдиний фактор, який спричинив подорожчання важливих комплектуючих. Є й інші:

більшість компаній, які займаються поставками, володіють лише технологією, а не виробництвом;

екологічна криза у Тайвані, де заводи залишалися без води;

ряд техногенних катастроф, наприклад, потерпіли – китайський Шихедзі та японська префектура Ібаракі – місця, де розташовані найбільші виробники кремнію та електроніки;

дефіцит кремнію, через що вартість зростатиме до 2027 року.

Українцям варто чекати на подорожчання?

Як повідомляє Міністерство фінансів, техніка в українських магазинах подорожчала ще минулого року. Наприклад, у магазинах Київстар гаджети подорожчали на 18%, у Фокстроті – на 20%, у Цитрусі – на 8%.

Нагадаємо, що і українські інтернет-провайдери повідомляють про підвищення цін на інтернет. У середньому вартість доступу до мережі подорожчає на 20%.

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