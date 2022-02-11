Податкова реформа в дії: незабаром на українців чекає багато змін

В Україні податкова система зовсім не досконала. Наразі її намагаються трохи трансформувати, наблизити до європейської, але багато в чому ці зміни залежать саме від нас.





Більшість українців хочуть жити в розвиненій державі, але попри те виплачують/отримують зарплату в конвертах. Працюють в тіні, не реєструються, як підприємці маючи стабільний власний дохід. Не оформлюють офіційно працівників, а натомість працівники реєструються, як фізичні особи підприємці. Це вигідно для компаній, але зовсім не вигідно для держави і зрештою й для самих українців.

Через такі маніпуляції, підприємці щороку не доплачують приблизно 150 мільярдів податку в бюджет. Через це Пенсійний фонд спустошується, а на пенсії, ті хто мав велику зарплату, але отримував її у конверті, матимуть повний мізер.

Незабаром буде впроваджено ряд нововведень

Щоб якось вирішити цю ситуацію і нарешті змусити громадян бути сумлінними платниками податків, уряд вносить певні зміни до податкової системи:

Податкова ставка ефективної ставки заробітної плати знизиться з 37% до 30%, а згодом має знизитися до 25%. Оформлювати працівників, як фізичних осіб підприємців буде заборонено. Буде впроваджено сімейне декларування. Буде можливість офіційно займатися підробітком при невеликому податковому навантаженні — 5% з доходу.

Все це мало б суттєво знизити податкове навантаження і змотивувати підприємців оформлювати всіх працівників за трудовим договором, де вказується повна сума зарплати.

Крім цього, контролюватимуть податкову чесність не лише підприємців, а й усіх пересічних громадян. Наприклад, тепер можуть заблокувати банківський рахунок за переказ коштів у розмірі 5000 грн. Для порівняння, раніше підозрілою була сума у 50 000 грн.

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