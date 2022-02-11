Нові правила роботи в Польщі: кількість заробітчан може зрости на 40%

Також ми дізналися, які вакансії у Польщі найменш популярні серед українців та де насправді не вистачає робочих рук.





З 29 січня 2022 року у Польщі набули чинності нові правила для заробітчан. Тепер потрапити на роботу буде набагато простіше. У зв’язку з цим кількість українців, які цікавляться роботою у Польщі, зросла на 40%.

Про це повідомила Ганна Джоболда, директор Департаменту рекрутингу агенції з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Що змінилося для заробітчан

Дозвіл на роботу oświadczenie тепер видається на 2 роки безперервно. Тобто потрапити до Польщі тепер набагато простіше. Результати нововведення будуть помітними вже у лютому-травні 2022 року.

Антирейтинг вакансій у Польщі

Найменш популярні серед українців вакансії із специфічними умовами роботи. Наприклад, на заводах, де є неприємні запахи чи мінусова температура. І це при тому, що подібні підприємства забезпечують працівників спецодягом та засобами захисту. До того ж, там вищий рівень оплати.

Також люди неохоче вибирають роботу на рибних та м’ясних комбінатах, у цехах із забою та обробки птиці та свиней. На такій роботі можна отримувати 3200-4500 злотих на місяць у гривні від 22,5 до 31,7 тисячі на місяць. При цьому приблизно кожен третій українець обирає роботу на м’ясо- та рибзаводах. Справа в тому, що на такій роботі можна більше заробити, до того ж, працівників безкоштовно годують.

Де зараз не вистачає робочих рук

Зараз величезний попит на кваліфікованих працівників та чоловіків на підприємства, де не потрібні особливі навички. Справа в тому, що у Польщу їде менше чоловіків, ніж жінок. Наприклад, складно знайти водіїв навантажувачів з польськими правами, оскільки їх потрібно отримувати в Польщі. Але такий фахівець може розраховувати на зарплату 35 тисяч гривень на місяць.

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